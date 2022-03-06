В ДНР заявили, что Украина намеренно нарушает Женевскую конвенцию

Народная милиция ДНР сообщила о намеренном нарушении Украиной норм Женевской конвенции о защите гражданского населения. В ведомстве привели в пример обстрел военными национального батальона Украины «Азов» мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь по гумкоридорам. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека.

Данный вопиющий случай в очередной раз показывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, — сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

В ведомстве заверили, что фиксируют каждый подобный случай и намерены добиться привлечения к ответственности всех виновных.

Как ранее заявил представитель Вооружённых сил ДНР, украинские националистические группировки продолжают «терроризировать население страны», изготавливая самодельные взрывные устройства и размещая их в бытовые предметы, в частности в детские игрушки.

По данным главы ДНР Дениса Пyшилина, члены нацбaтальона «Азов» взорвали жилой дом в Мариуполе. Они привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилась информация о предоставлении для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров.