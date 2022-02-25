В ДНР загорелась нефтебаза из-за обстрела со стороны ВСУ
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:16, 25 февраля 2022
Фото: mchsdnr/vk.com
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В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины загорелась нефтебаза, сообщает штаб территориальной обороны ДНР на своё официальном Telegram-канале. Как отмечается, на нефтебазе произошёл взрыв с последующим возгоранием.
В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1, — говорится в сообщении.
При обстреле повреждён трубопровод. На месте происшествия работают служащие МЧС.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация в Донбассе остаётся напряжённой, однако Россия оказывает Народной милиции ЛНР огневую поддержку в боевых действиях. При этом украинские военные заходят в жилые дома, прибегая к тактике ведения боя в населённых пунктах.