В ДНР загорелась нефтебаза из-за обстрела со стороны ВСУ

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это навредит национальным интересам государства, а также интересам его народа, пишет РИА Новости.

Хочу твёрдо отметить, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и...