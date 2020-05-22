В ДНР сообщили об уничтожении разведывательного БПЛА украинских военных

https://static.news.ru/photo/6432ea0e-1eb6-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщил о ликвидации беспилотника украинских военных.

По его словам, аппарат вёл разведку на юге ДНР во время обстрела позиций республики противотанковой управляемой ракетой в районе населённого пункта Ленинское.

Ракета разорвалась, не достигнув цели. Ответным огнём из незапрещённого вооружения огневая точка противника была подавлена, — рассказал он.

Представитель Народной милиции сообщил, что БПЛА сбили военнослужащие подразделений ПВО и расчётов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президентство Владимира Зеленского не улучшило ситуацию на Украине и в самопровозглашённых народных республиках в Донбассе. По его словам, в Киеве идёт борьба за власть, влияние и «лакомые куски» экономики страны.