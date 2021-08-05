Депутат из ДНР обвинил Зеленского в этноциде

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, которые любят Россию, должны туда переехать, являются проявлением этноцида. Украинский лидер этим заявлением показывает незнание истории. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

Это заявление — пример того, как относится Украина к значительной части своих сограждан. Перед нами оправдание политики этноцида, то есть уничтожения народа, — заметил депутат.

Кроме того, Руденко подчеркнул, что в этом месте родились многие его предки и ранее никто не знал такое понятие, как «Украина». В историческом плане была Новороссия, где жили многочисленные этносы Российской империи.

Депутат напомнил, что Донбасс исторически является русской землёй, будь то имперские или советские времена. Русское государство стало осваивать эти земли ещё в конце XVI века. Поэтому последние 30 лет независимости Украины для истории ничего не значат, и Зеленский, скорее всего, об этом не знает, и все его заявления, по сути, могут подвести под трибунал, подытожил парламентарий.

Ранее украинский лидер посоветовал тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России», и заявил о том, что Донбасс никогда не будет русской территорией.