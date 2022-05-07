В ДНР открылось представительство «Молодой гвардии Единой России»

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В Донецкой Народной Республике открылось представительство «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Его возглавил депутат Нарсовета республики Кирилл Макаров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сегодня открыли своё представительство в Донецке. <...> В первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодёжь в программы развития, реализуемые в России, и налаживать мирную жизнь, — цитирует пресс-служба МГЕР председателя Антона Демидова.

Он отметил, что молодогвардейцы уже работают на территории Мариуполя, оказывая помощь людям. По словам Демидова, эта помощь в скором будет усилена и приумножена.

Макаров, в свою очередь, заявил об объединении двух сверхсильных молодёжных организаций из ДНР и России.

Будем работать воедино и на фронте, и на освобождённых территориях, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия в скором времени может назначить своих послов в Донецкой и Луганской народных республиках. Он пояснил, что в дипломатической практике обмен послами — всегда дело взаимное, подтверждающее нормальные отношения между сторонами.