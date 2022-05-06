В ГД не исключили, что послов России в ЛНР и ДНР назначат в ближайшие дни Вассерман не исключил, что Россия назначит своих послов в ЛНР и ДНР в ближайшие дни

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Россия назначит своих послов в Луганской и Донецкой Народных Республиках в ближайшие дни, «или уже назначила», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя назначение послов ДНР и ЛНР в РФ. Парламентарий объяснил, что так принято в дипломатической практике — обмениваться официальными представителями.

Это говорит о том, что у этих республик нормальные отношения с Российской Федерацией, и это фиксируется обменом послами. Заодно замечу, что Родион Мирошник (посол ЛНР в России. — NEWS.ru) много лет был представителем ЛНР в переговорах с террористической группировкой Украины. И именно ход переговоров показал, что группировка именно террористическая. Я думаю, что [Россия] уже назначила [послов в ЛНР и ДНР] или назначит в ближайшие дни. В дипломатической практике обмен послами всегда дело взаимное, — добавил Вассерман.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника полномочным послом республики в России. Цифровую копию документа опубликовали в Telegram-канале Луганского информационного центра. В ходе своей карьеры Мирошник работал пресс-секретарём четвёртого президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2007 год. В этот же день, 6 мая, руководитель ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом в РФ.

Макеева получила в 2002 году юридическое образование в Донецком национальном университете. До 2014 года она была руководителем юридической службы в государственной авиакомпании «Донбассаэро». В Народном совете ДНР была назначена на должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В октябре 2015 года Макееву избрали вице-спикером Народного совета республики.