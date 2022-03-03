В ДНР объявили о блокировке Мариуполя

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о блокировке Мариуполя. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация в городе. Как подчеркнул Басурин, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы не пострадали мирные жители.

Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населённых пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске, — сказал Басурин.

По его словам, в Мариуполе скоро возникнет гуманитарная катастрофа, так как в городе не будет света и питания.

В Народной милиции ЛНР отметили , что за сутки украинские военные девять раз вели огонь по территории республики. В результате под обстрел попали семь населённых пунктов. Кроме того, подразделения Народной милиции уже освободили от украинских войск 40 населённых пунктов. С начала спецоперации 34 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул Шойгу.