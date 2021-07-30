Российскому космонавту разрешили перейти в модуль «Наука»
Денис Коробейников
Денис Коробейников
14:17, 30 июля 2021
Фото: facebook.com/Roscosmos
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Российский космонавт Олег Новицкий получил разрешение на переход в модуль «Наука» Международной космической станции, следует из переговоров членов экипажа, сообщает «Интерфакс».
Есть разрешение на открытие люка,— заявил представитель Центра управления полётами.
По его словам, процесс выравнивания давления займёт «около трёх часов».
Ранее сообщалось, что при стыковке «Науки» произошёл нештатный запуск маневровых двигателей модуля, что привело к потере ориентации всей станции в космическом пространстве. На данный момент ведётся отладка работы модуля. Расследование ситуации с модулем при стыковке с МКС будет возглавлять Роскосмос. Также к нему привлекут американских инженеров. Стороны будут делиться информацией.
Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля, а через три часа на нём самопроизвольно включились двигатели и станция развернулась на 45 градусов. Позже из трансляции NASA стало понятно, что двигатели «Науки» удалось отключить и космонавты вернули контроль за ситуацией. Как выяснилось, инцидент не представлял опасности для экипажа.