Российскому космонавту разрешили перейти в модуль «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий получил разрешение на переход в модуль «Наука» Международной космической станции, следует из переговоров членов экипажа, сообщает «Интерфакс».

Есть разрешение на открытие люка, — заявил представитель Центра управления полётами.

По его словам, процесс выравнивания давления займёт «около трёх часов».

Ранее сообщалось, что при стыковке «Науки» произошёл нештатный запуск маневровых двигателей модуля, что привело к потере ориентации всей станции в космическом пространстве. На данный момент ведётся отладка работы модуля. Расследование ситуации с модулем при стыковке с МКС будет возглавлять Роскосмос. Также к нему привлекут американских инженеров. Стороны будут делиться информацией.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля, а через три часа на нём самопроизвольно включились двигатели и станция развернулась на 45 градусов. Позже из трансляции NASA стало понятно, что двигатели «Науки» удалось отключить и космонавты вернули контроль за ситуацией. Как выяснилось, инцидент не представлял опасности для экипажа.