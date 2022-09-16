В бундестаге вспыхнул скандал из-за предложения снять санкции с России В бундестаге разгорелся скандал из-за призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

В парламентской фракции партии Левых в немецком бундестаге обострились разногласия относительно антироссийских санкций после недавнего выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт, которая отметила неэффективность санкций против Москвы. Она обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергии» и раскритиковала его за то, что поддержка Украины дорого обходится самим немцам.

Речь политика вызвала в партии ожесточенную критику. В частности, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт. Руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер заявил о своем выходе из партии. Он отказался принять «требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».

Тем не менее, Вагенкнехт продолжает отстаивать свою позицию по санкциям против Москвы, настаивая на том, что они разрушают экономику Германии.

Это совершенно бессмысленная цена, которую платит сейчас Германия. Мы разоряем и разрушаем нашу экономику. То, что мы сейчас разрушаем, уже не вернется. Пока мне никто не смог вразумительно объяснить, почему мы так помогаем Украине, ввергая миллионы людей в нищету? — отметила Вагенкнехт.

Ранее представители МИД Германии, Франции и Польши заявили о важности заново установить ключевые принципы политики Евросоюза по России. В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством ФРГ, указано, что ситуация на Украине поставила под угрозу взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, поэтому теперь лидеры ЕС должны пересмотреть и заново определить принципы взаимодействия с Москвой.