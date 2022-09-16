В ЕС предложили пересмотреть политику в отношении России

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Главы МИД Германии, Франции и Польши заявили о важности заново установить ключевые принципы политики Евросоюза по России, сообщается в совместном заявлении, распространенном МИД ФРГ. В заявлении указано, что ситуация на Украине поставил под угрозу взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, поэтому теперь лидеры ЕС должны пересмотреть и заново определить принципы взаимодействия с Москвой.

Поскольку действия России на Украине знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России, — указано в заявлении.

В ЕС также выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи для украинских военных. Представители европейских стран также выразили готовность продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что на территории Восточной Польши может появиться центр по техническому обслуживанию поврежденной военной техники ВСУ. По ее словам, власти двух стран уже ведут конкретные переговоры по вопросам строительства ремонтной базы.