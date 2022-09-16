В Европе предложили создать миссию для обучения украинских военных Главы МИД Франции, Польши и ФРГ выступили за создание миссии по обучению украинских военных

Фото: МО Украины

Главы МИД Франции, Польши и ФРГ выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных, сообщается в совместном заявлении политиков, опубликованном немецким внешнеполитическим ведомством. Представители европейских стран также выразили готовность продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Мы признаем, что помощь в поддержании украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе влечет за собой выход за рамки предоставления оборудования, в частности, путем создания специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских вооруженных сил, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники, — указано в совместном заявлении.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что на территории восточной Польши может появиться центр по техническому обслуживанию поврежденной военной техники ВСУ. По ее словам, власти двух стран уже ведут конкретные переговоры по вопросам строительства ремонтной базы.

Отмечается, что на территории центра техобслуживания можно будет в кратчайшие сроки починить любую военную технику, включая гаубицы. При этом ранее Ламбрехт исключила возможность новых поставок вооружения на Украину, объясняя это тем, что запасы военной техники в Германии истощены.