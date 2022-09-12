Германия и Польша вызвались чинить разрушенную технику ВСУ В Минобороны ФРГ заявили, что Германия и Польша создадут центр по ремонту техники ВСУ

На территории восточной Польши может появиться центр по техническому обслуживанию поврежденной военной техники ВСУ, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По ее словам, власти двух стран уже ведут конкретные переговоры по вопросам строительства ремонтной базы, передает Politico.

Отмечается, что на территории центра техобслуживания можно будет в кратчайшие сроки починить любую военную технику, включая гаубицы. При этом ранее Ламбрехт исключила возможность новых поставок вооружения на Украину, объясняя это тем, что запасы военной техники в Германии истощены.

Если Ламбрехт приходит к выводу, что наша безопасность защищается в Украине, то также важно, чтобы она и канцлер Шольц убедительно подкрепили это соответствующими поставками бронетехники в Украину, — заявил немецкий политик Родерих Кизеветтер.

Замминистра обороны США Уильям Лаплант ранее сообщил, что Пентагон приступит к реализации контрактов на поставки оружия Украине после военной помощи. Сумма контрактов составляет $1,2 млрд.

В запасы оружия войдут комплексы Javelin, ракеты Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS. Согласно этим же контрактам, на Украину будут поставлены беспилотники, радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.