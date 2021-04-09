В Букингемском дворце назвали последнее желание принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/15262bf8-99c9-11eb-b1be-96000091f725_660.jpg Фото: HENRY NICHOLLS/Reuters

Источник из Букингемского дворца рассказал, каким было последнее желание принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет.

По его словам, герцог хотел «мирно умереть дома».

Мы знали, что когда он попадёт домой, он должен был умереть в своих условиях, не на больничной койке, а на своей собственной кровати, — рассказал источник.

Он добавил, что Филипп не желал суеты и хотел делать всё по-своему до самого конца, передаёт New York Post.

Как писал NEWS.ru, ранее американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев. Байден принёс королеве Елизавете II свои соболезнования в присущем ему стиле, назвав принца Филиппа «классным парнем».

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия возле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заработал любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов. Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений.