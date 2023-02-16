В Британии призвали ВСУ экономить боеприпасы Министр обороны Британии Уоллес: ВСУ следует начать экономить боеприпасы, как в НАТО

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире радиостанции Times Radio призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО. Он указал на то, что украинское военное командование продолжает вести бои по советскому образцу с массированными обстрелами. Министр отметил, что этот аспект является одной из причин, по которой украинцев обучают ведению боя по западному образцу.

Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, — сказал Уоллес.

Западные военные эксперты отмечают, что западные страны не справляются с поставками боеприпасов для Украины.

Страны НАТО не в силах поддерживать необходимый темп производства снарядов, в результате чего у ВСУ заканчивается запас боеприпасов, ранее сообщил телеканал NBC News. Американский корреспондент Ричард Энгель отметил, что украинские солдаты все чаще сталкиваются с дефицитом, в отличие от российских военных, которые успешно пополняют запасы. Журналист телеканала сослался на заявления военнослужащих Украины, которые пожаловались на нехватку боеприпасов и подчеркнули, что не знают, сколько еще продержатся.