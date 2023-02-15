В США признались, что не успевают пополнять боеприпасы Украины NBС News: Запад не успевает производить боеприпасы для Украины

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Страны НАТО не в силах поддерживать необходимый темп производства снарядов, в результате чего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается запас боеприпасов, сообщает телеканал NBC News. Американский корреспондент Ричард Энгель отметил, что украинские солдаты все чаще сталкиваются с дефицитом, в отличие от российских военных, которые успешно пополняют запасы.

Западные союзники не могут предоставить боеприпасы ВСУ достаточно быстро, — сказал Энгель.

Журналист телеканала сослался на заявления военнослужащих Украины, которые пожаловались на нехватку боеприпасов и подчеркнули, что не знают, сколько еще продержатся.

Ранее газета The New York Times написала, что украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.