https://static.news.ru/photo/f9e7221a-1d88-11ea-9780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный суд Великобритании закончил заслушивать аргументы России и Украины по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд. Решение может быть оглашено через несколько месяцев.

Рассмотрение дела завершено. На данном этапе сложно сказать, когда будет оглашено решение, но это займёт как минимум несколько месяцев, — цитирует RNS представителя суда.

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд, Украина должна была погасить их ещё в 2015 году. На данный момент, с учётом начисленных процентов, сумма требований достигла $4,5 млрд.

Как писал NEWS.ru, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о том, что решение по делу о долге Украины перед Россией может быть вынесено Верховным судом Великобритании в середине 2020 года. Силуанов подчеркнул, что рассчитывает на объективность решения Верховного суда.