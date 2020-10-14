В БРИКС работают над системой предупреждения эпидемиологических угроз

Вопрос о создании системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз уже прорабатывают государства, входящие в БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Прорабатываем вопрос о создании комплексной системы раннего предупреждения рисков и эпидемиологических угроз стран БРИКС, и готовится обзор передовых мер по противодействию распространению вируса COVID-19, — сказал он на пресс-конференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 37 миллионов, за всё время скончались 1 070 355 пациентов с подтверждённым COVID-19.
В неформальное государственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Его целью являются всесторонний диалог и сотрудничество.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен