В БРИКС работают над системой предупреждения эпидемиологических угроз

https://static.news.ru/photo/b71acae2-0e1c-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о создании системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз уже прорабатывают государства, входящие в БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Прорабатываем вопрос о создании комплексной системы раннего предупреждения рисков и эпидемиологических угроз стран БРИКС, и готовится обзор передовых мер по противодействию распространению вируса COVID-19, — сказал он на пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 37 миллионов, за всё время скончались 1 070 355 пациентов с подтверждённым COVID-19.

В неформальное государственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Его целью являются всесторонний диалог и сотрудничество.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор».