В Бразилии за сутки зарегистрировали более 1000 смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/35f1cda6-a0aa-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucas Silva/Global Look Press

В Бразилии за сутки выявили 20 599 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа от инфекции умерли 1086 человек.

Как уточнили в местном Министерстве здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 жертвами инфекции на территории страны стали 25 598 пациентов. По данным института Джона Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 411 тысяч случаев инфицирования, передаёт CNN.

Бразилия вышла на второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Президент страны Жаир Болсонару неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе инфекция. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии сломают Бразилию, писал NEWS.ru.