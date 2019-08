Снайперу удалось нейтрализовать радикала и спасти людей из пригородного автобуса, отметил полковник Флисс. Кадры, снятые с вертолета, показывали: автобус остановился через две полосы на мосту, соединяющем Рио с городом Нитерой. Движение на мосту, проходящем через залив Гуанабара, было полностью парализовано. Пассажиры вынуждены были оставлять свои автомобили и эвакуироваться пешком. В течение дня по мосту Рио-Нитерой проезжают около 150 000 транспортных средств, в час пик — около 8000 автомобилей.

#Update : Just in - Video of the hostage situation in Rio de Janerio, where a gunman inside the bus holds 18 people at gunpoint in #Brazil . pic.twitter.com/6UUEyKkm1E