После более чем трёх часов осады преступник, который удерживал пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой, был убит силами безопасности. В интервью Good Morning Rio официальный представитель военной полиции полковник Флисс сообщил, что у злоумышленника был игрушечный пистолет. В конце концов он вышел из автобуса, направив пистолет на одного из заложников, и тут же был застрелен.
Снайперу удалось нейтрализовать радикала и спасти людей из пригородного автобуса, отметил полковник Флисс. Кадры, снятые с вертолета, показывали: автобус остановился через две полосы на мосту, соединяющем Рио с городом Нитерой. Движение на мосту, проходящем через залив Гуанабара, было полностью парализовано. Пассажиры вынуждены были оставлять свои автомобили и эвакуироваться пешком. В течение дня по мосту Рио-Нитерой проезжают около 150 000 транспортных средств, в час пик — около 8000 автомобилей.
На место происшествия прибыли офицеры дорожной и военной полиции, машины скорой помощи и сотрудники батальона специального назначения. Силовики всё это время вели переговоры с боевиком, который, по сообщениям G1 News, имел при себе одну или несколько канистр с бензином — он угрожал поджечь автобус.
По сообщениям, мужчина сел в автобус в 05:30 (08:30 по Гринвичу) и стал угрожать пассажирам. В соцсетях также публикуют сообщение из чата WhatsApp, которое вроде как написано одним из пассажиров: он пояснил, что неизвестный связал всем руки. Жена одного из заложников сказала, что её муж предупредил её о захвате автобуса.
Они (преступники — News.ru) всегда крадут кошельки и мобильные телефоны, но такого никогда не случалось, — говорит Элизиана Терра.
Злоумышленник был одет в чёрные штаны, белую футболку, кепку и повязку, прикрывающую часть лица.
По крайней мере пять заложников были освобождены в ходе переговоров, после чего в автобусе, предположительно, оставались более 12 человек (по сообщению AFP — 18), хотя есть данные, что в автобусе изначально было 37 пассажиров.
Неясно, предъявлял ли вооруженный человек какие-либо требования и какие мотивы двигали им. По сообщению сайта Estadão, он назвался офицером военной полиции.
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Террорист захватил заложников с игрушечным пистолетом