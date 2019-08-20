После более чем трёх часов осады преступник, который удерживал пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой, был убит силами безопасности. В интервью Good Morning Rio официальный представитель военной полиции полковник Флисс сообщил, что у злоумышленника был игрушечный пистолет. В конце концов он вышел из автобуса, направив пистолет на одного из заложников, и тут же был застрелен.

Снайперу удалось нейтрализовать радикала и спасти людей из пригородного автобуса, отметил полковник Флисс. Кадры, снятые с вертолета, показывали: автобус остановился через две полосы на мосту, соединяющем Рио с городом Нитерой. Движение на мосту, проходящем через залив Гуанабара, было полностью парализовано. Пассажиры вынуждены были оставлять свои автомобили и эвакуироваться пешком. В течение дня по мосту Рио-Нитерой проезжают около 150 000 транспортных средств, в час пик — около 8000 автомобилей.

#Update : Just in - Video of the hostage situation in Rio de Janerio, where a gunman inside the bus holds 18 people at gunpoint in #Brazil . pic.twitter.com/6UUEyKkm1E — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 20, 2019

На место происшествия прибыли офицеры дорожной и военной полиции, машины скорой помощи и сотрудники батальона специального назначения. Силовики всё это время вели переговоры с боевиком, который, по сообщениям G1 News, имел при себе одну или несколько канистр с бензином — он угрожал поджечь автобус.

По сообщениям, мужчина сел в автобус в 05:30 (08:30 по Гринвичу) и стал угрожать пассажирам. В соцсетях также публикуют сообщение из чата WhatsApp, которое вроде как написано одним из пассажиров: он пояснил, что неизвестный связал всем руки. Жена одного из заложников сказала, что её муж предупредил её о захвате автобуса.

Они (преступники — News.ru) всегда крадут кошельки и мобильные телефоны, но такого никогда не случалось, — говорит Элизиана Терра.

Злоумышленник был одет в чёрные штаны, белую футболку, кепку и повязку, прикрывающую часть лица.

#BREAKING : #BRAZIL : Armed man takes passengers hostage in bus at Rio-Niterio Bridge, towards Rio. Military Police and Federal Highway Patrol agents surrounded the bus. pic.twitter.com/aOTCbU34OC — Conflict Intelligence Network (@ConflictTeam) August 20, 2019

По крайней мере пять заложников были освобождены в ходе переговоров, после чего в автобусе, предположительно, оставались более 12 человек (по сообщению AFP — 18), хотя есть данные , что в автобусе изначально было 37 пассажиров.

Неясно, предъявлял ли вооруженный человек какие-либо требования и какие мотивы двигали им. По сообщению сайта Estadão, он назвался офицером военной полиции.

Акции бытового терроризма с применением подручных средств, как правило, непредсказуемы для спецслужб и не требуют тщательной подготовки. К ним относятся как банальные криминальные эпизоды, так и нападения исламских и нацистских радикалов — с ножами на прохожих, таран толпы автомобилем, и взрывы маломощных самодельных взрывных устройств в метро.