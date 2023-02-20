В Бразилии погибли 36 человек из-за ливней

В бразильском штате Сан-Паулу 36 человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает портал Globo со ссылкой на местные власти. По официальным данным, свыше двухсот человек остались без крова, еще 550 были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

По данным властей, в регионе за последние сутки количество осадков превысило февральскую норму. Губернатор штата Тарсиу де Фрейтас объявил в городах Сан-Себастьян, Ильябела, Карагаутатуба и Убатуба режим бедствия. Большинство погибших – 35 человек – приходится на долю города Сан-Себастьян. Еще один человек погиб в Убатубе, здесь жертвой стихии стала семилетняя девочка.

В Сан-Себастьяне наводнением разрушено по меньшей мере 50 жилых домов. Спасатели ведут поиски людей среди обломков. В частности, им спасателям помогают пожарные и вертолеты.

Ранее сообщалось, что масштабное наводнение произошло в Новой Зеландии. Как и в Бразилии, оно было вызвано обильными дождями. Погибли три человека, еще один пропал без вести.