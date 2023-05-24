В Бразилии отвергли план Европы по Украине Politico: Латинская Америка отказалась помогать Киеву, вопреки давлению со стороны Европы

Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press

Бразилия не станет помогать Украине, несмотря на давление со стороны европейских стран, пишет Politico со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны. Собеседник издания отметил, что «британцы достаточно умные, чтобы понимать, что идеального мира не существует». Такое же мнение высказал чиновник из Чили, который добавил, что помощь Украине — это «вопрос великих держав». По его словам, Латинская Америка не будет помогать Киеву.

В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, — сказал собеседник Politico.

Журналисты отметили, что европейские лидеры отчаянно пытаются убедить страны в регионе ввести санкции против России и оказать помощь Украине.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме стал высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.