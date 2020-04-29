В Бразилии отменили решение Болсонару о назначении руководителя полиции

https://static.news.ru/photo/4e223d72-8a23-11ea-8482-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский суд отменил решение президента Жаира Болсонару о назначении главой Федеральной полиции Алешандри Рамаженя. Информация об этом была размещена в газете «Фолья ди Сан-Паулу».

Политический кризис в Бразилии начался после принятия Болсонару отставки Маурисиу Лейте Валейша с вышеуказанного поста. Министр юстиции Сержиу Мору также написал заявление об увольнении. Свои действия он аргументировал несогласием с Болсонару. Мору подозревает, что сыновья нынешнего президента причастны к нескольким уголовным делам, а он стремится увести их от ответственности таким способом, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Болсонару ранее заявил, что бессилен против COVID-19. Он выразил соболезнования семьям жертв в ходе общения с прессой.