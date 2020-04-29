В Бразилии отменили решение Болсонару о назначении руководителя полиции

Бразильский суд отменил решение президента Жаира Болсонару о назначении главой Федеральной полиции Алешандри Рамаженя. Информация об этом была размещена в газете «Фолья ди Сан-Паулу».
Политический кризис в Бразилии начался после принятия Болсонару отставки Маурисиу Лейте Валейша с вышеуказанного поста. Министр юстиции Сержиу Мору также написал заявление об увольнении. Свои действия он аргументировал несогласием с Болсонару. Мору подозревает, что сыновья нынешнего президента причастны к нескольким уголовным делам, а он стремится увести их от ответственности таким способом,
Как писал NEWS.ru, Болсонару ранее заявил, что бессилен против COVID-19. Он выразил соболезнования семьям жертв в ходе общения с прессой.
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