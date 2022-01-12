В Болгарии восемь полицейских пострадали во время антиковидных беспорядков

Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков при попытке участников антиковидного протеста проникнуть в здание Народного собрания (парламента) в болгарской столице Софии. Пятеро из пострадавших полицейских были доставлены в неотложное отделение Военно-медицинской академии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Манифестации против так нaзываемых «зелёных сертификатов» была организована депутатами партии «Возрoждение». В ней приняли участие тысячи людей из разных городов страны, прибывшие в Cофию на автобусах.

Как сообщалось, акция проводится на фоне резкого роста числа заражённых ковидом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки рекордные 7062 новых случая заражения коронавирусом, положительными оказались тесты 18,6% пациентов. Это стало самым высоким показателем в балканской республике с начала пандемии, предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 октября 2021 года — 6816 случаев.