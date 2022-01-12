В Софии началась акция протеста против введения «зелёных сертификатов»

Перед зданием Народного собрания в Софии проходит массовая акция протеста против введения так называемых зелёных сертификатов, организованная политической партией «Возрождение». Как сообщает ТАСС, в протесте принимают участие несколько тысяч человек из разных городов страны.

Выступаем против «зелёных сертификатов», потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизни. Продолжаем выступать против массового тестирования детей, дискриминационных мер и неэффективного управления медицинским кризисом, — заявляют представители партии.

Напряжение между участниками протеста и полицией нарастает, протестующие пытаются прорваться к зданию парламента. Сообщается, что охрана болгарского парламента дежурит у входа, по другую сторону дверей протестующие требуют пустить их внутрь.

Как сообщается, акция проводится на фоне резкого роста числа заражённых ковидом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки рекордные 7062 новых случая заражения коронавирусом, положительными оказались тесты 18,6% пациентов. Это стало самым высоким показателем в балканской республике с начала пандемии, предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 октября 2021 года — 6816 случаев.

Ранее сообщалось, что власти Италии ввели штраф в размере €100 для людей старше 50 лет за отказ проходить процедуру вакцинации, и многие, в особенности врачи, выразили недовольство недостаточной величиной штрафа. Также всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесённом заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от €600 до €1500 предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата.