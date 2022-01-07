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В Италии для жителей старше 50 ввели штраф за отказ от вакцинации

15:32, 08 января 2022
В Италии для жителей старше 50 ввели штраф за отказ от вакцинации Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Итальянские власти ввели штраф в размере €100 для людей старше 50 лет за отказ проходить процедуру вакцинации. По сообщениям газеты La Stampa, сумма штрафа вызвала споры в обществе. Многие полагают, в особенности врачи, что штраф слишком маленький. Обязательная вакцинация для людей старше 50 лет уже вступила в силу. 

Помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. Всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от €600 до €1,5 тыс. предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата, — сообщает газета.

На данный момент в Италии растет число заражений коронавирусом. Суточный прирост преодолел рекордные с начала пандемии 200 тыс. случаев. Число вакцинированных и выздоровевших в стране за последние полгода достигло 90% среди населения старше 12 лет. 

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде сообщил, что с 8 января за ношение тканевой или немедицинской маски будет назначаться штраф в размере $570. По новым правилам, все жители Румынии старше пяти лет обязаны надевать в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Ношение других неспециализированных масок приравнивается к их отсутствию.

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