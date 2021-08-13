В Белоруссии заявили о создании универсальной вакцины от COVID-19

Разрабатываемую в Белоруссии вакцину можно будет оперативно приспособить к любому штамму COVID-19. Как передаёт БелТА, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачёвского района.

Будем приспосабливать вакцину под будущие болезни, — отметил глава государства.

Как отметил Лукашенко, с этой «заразой» придётся жить ещё долго, поэтому необходимо готовить страну к такому исходу. Он рассказал, что уже видел отечественную вакцину и уверен в её высоком качестве и эффективности. В целях развеять все сомнения производитель предложил вколоть экспериментальный образец себе. Однако Лукашенко запротестовал, напомнив о необходимости скорейшего запуска вакцины в гражданский оборот.

Ранее врач Франко Локателли призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса для детей. Он констатировал, что в Италии за время пандемии от коронавируса умерли 28 детей, 13 из которых были моложе 10 лет.