В Белоруссии оценили перспективы интеграции с Россией

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец высказался на тему интеграции республики с Россией после политического кризиса, который вспыхнул в стране с 9 августа 2020 года, когда прошли выборы президента, сообщает Lenta.ru.

Эксперт считает , что белорусы стали негативно воспринимать интеграционные процессы с Россией после того, как в Кремле оказали поддержку действующему президенту Александру Лукашенко. Политолог убеждён, что любые документы, подписание которых затронет суверенитет Белоруссии, вызовут негативную реакцию в обществе. Болкунец полагает, что у действующего главы государства нет легитимности в обществе, поэтому «никаких дорожных карт с Лукашенко подписывать нельзя».

Белорусский президент в начале июля предложил разработать стратегию интеграции с Россией до 2030 года в рамках Союзного государства. Политик назвал союз двух стран той ценностью, которую нужно передавать будущим поколениям.

В сентябре Лукашенко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии создать нельзя, по крайней мере в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре. Политик добавил, что именно поэтому с российским лидером Владимиром Путиным он стал обсуждать дорожные карты.

Договору о Союзном государстве в этом году исполнится 21 год. Пока из амбициозного проекта, который призван объединить российскую и белорусскую экономику, реализовано немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу, и пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.