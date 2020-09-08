Лукашенко дозрел до объединения с Россией

Александр Лукашенко, похоже, решил окончательно оставить попытки налаживания отношений с Западом и полностью переключиться на Россию. 8 сентября белорусский президент дал интервью представителям российских государственных СМИ, в очередной раз высказавшись об угрозе со стороны Европы и США и подчеркнув необходимость продолжения работы в рамках Союзного государства. Проблема, однако, в том, что в последние годы основным препятствием для интеграции является позиция самого Лукашенко.

Договору о Союзном государстве в этом году исполнится уже 21 год. Однако из амбициозного проекта, призванного объединить российскую и белорусские экономики, реализовано пока немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу (не считая ситуаций, вроде нынешней, связанной с пандемией), и, пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.

На политическом уровне Москва и Минск регулярно заявляют о согласовании неких интеграционных «дорожных карт», число которых уже перевалило за 30. Содержание документов, однако, ни одна из сторон не раскрывает, и даже политологам, близким к переговорному процессу, остаётся гадать, о чём же конкретно идёт речь.

При этом Кремль признаёт: процесс создания Союзного государства серьёзно пробуксовывает. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе своей декабрьской пресс-конференции, откровенно заявил: Москве более перспективной видится интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чем конкретно с Белоруссией. Симптоматично, что в конце прошлого года, во время переговоров, приуроченных к 20-летию подписания договора о Союзном государстве, российскому и белорусскому лидерам не удалось сделать даже символическое заявление по итогам встречи: Лукашенко отбыл в Минск сразу же после её окончания.

Тем не менее, в ходе интервью 8 сентября президент Белоруссии вновь заговорил об интеграции с Россией. По словам Лукашенко, он готов продолжать этот процесс, однако прежде должны реально заработать все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты.

president.gov.by

Какие именно органы подразумевал президент, не совсем понятно. Существующая межправительственная комиссия из представителей РФ и РБ работает уже давно — собственно говоря, в рамках её деятельности стороны вырабатывают те самые «дорожные карты». Что касается других институтов, то Лукашенко сам последовательно выступает (хотя и не говорит об этом прямо) против создания наднациональных органов и регуляторов, включая финансовые. А без них интеграционные процессы обречены на провал, как уже отмечали эксперты.

С одной стороны, компромисс в этом вопросе маловероятен: Лукашенко слишком долго и много говорил о суверенитете республики и неготовности уступать России хоть какие-то рычаги влияния на белорусскую политику и экономику. С другой — сейчас президент Белоруссии находится в принципиально иной ситуации по сравнению даже с началом этого года. Ещё зимой и весной Минск вёл переговоры о покупке нефти у США (две партии даже успели прибыть в республику), Вашингтон пошёл на восстановление полноценных дипломатических отношений (на уровне послов), а Европа высоко оценивала посреднические усилия Лукашенко в рамках урегулирования в Донбассе. Теперь же президент как выборами, так и жёстким подавлением последовавших протестов фактически обнулил все свои достижения на западном направлении, оставшись наедине с Россией и без возможности привычно маневрировать между двумя флангами.

Насколько серьёзно Лукашенко настроен на углубление интеграции, станет понятно уже в самое ближайшее время: на сентябрь запланирован его визит в Москву и встреча с Путиным. Пока же бодрые заявления о Союзном государстве, не подкреплённые какими-либо действиями, ничего не добавляют к той ситуации, что сложилась в декабре 2019-го.