В Белоруссии обвинили польских военных в нарушении границы

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что накануне вечером вооруженные польские военнослужащие нарушили границу, дважды зайдя на территорию республики. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Козловичи» и был зафиксирован на камеру, сообщает БелТА, со ссылкой на ведомство.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение государственной границы из Польши в Беларусь. 18 января польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту этого пункта пропуска зашёл на белорусскую территорию на 20 м и вернулся обратно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя пару часов на этом же учаcтке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусcкую границу и снова вернулcя в Польшу. По данным фактам Гоcпогранкомитет проинформировал сопредельную сторону.

Ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко обвинил силовиков страны в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польская сторона отвергла обвинения Чечко. Якубяк заявил, что польские пограничники ни при каких обстоятельствах не могли убивать беженцев на белорусской границе. Он также сообщил о возможной причастности России к подобным преступлениям.