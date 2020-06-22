В Белом доме сообщили, что Трамп признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны.
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Он (Трамп. — NEWS.ru) продолжает признавать Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы, — заявила Макинани.
Ранее Трамп заявил, что встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро лишь для обсуждения его мирного отказа от власти. Президент США добавил, что «в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и будет поддерживать народ Венесуэлы».
Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.
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