В Белом доме сообщили, что Трамп признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/327f95e6-b4bd-11ea-9187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. По её словам, в отношении ситуации в Венесуэле Трамп не поменял своего мнения

Он (Трамп. — NEWS.ru) продолжает признавать Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы, — заявила Макинани.

Ранее Трамп заявил, что встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро лишь для обсуждения его мирного отказа от власти. Президент США добавил, что «в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и будет поддерживать народ Венесуэлы».

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.