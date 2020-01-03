https://static.news.ru/photo/7c8120c6-2eba-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома отказалось исполнять распоряжение суда о передаче СМИ писем, касающихся задержки выделения военной помощи Украине. В АБУ отказались предавать гласности электронную переписку сотрудника Майкла Даффи за период с 1 мая по 2 октября 2019 года.

Газета The New York Times сообщает , что отказ управления передать ей 20 писем мотивирован исключением из закона о свободе информации. Оно разрешает хранить в тайне некоторую служебную информацию.

Издание намерено снова обратиться к окружному судье, поскольку уверено, что с помощью данных документов можно доказать, что АБУ получило от президента США Дональда Трампа прямое распоряжение задержать выделение Киеву помощи. Подобное утверждение ранее содержалось в публикации онлайн-форума Just Security, которая также была основана на переписке Даффи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из переписки членов американской администрации, которая имеется в распоряжении организации Center for Public Integrity. Сам телефонный разговор состоялся в конце июля. После этого Даффи связался с представителями Пентагона и попросил «воздержаться от оказания помощи Украине».