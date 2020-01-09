https://static.news.ru/photo/d3b4067e-32d4-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В канцелярии нескольких министерств правительства бельгийского региона Валлония поступили анонимные письма с подозрительным белым порошком.

Как сообщает телеканал RTBF, специалисты гражданской защиты немедленно начали проводить мероприятия, которые необходимы при обнаружении спор сибирской язвы. В первую очередь были изолированы люди, вступившие в контакт с подозрительными конвертами.

Как писал NEWS.ru, гражданин Великобритании Винсент Поттер, отправивший письмо со спорами сибирской язвы премьер-министру страны Терезе Мэй, приговорён к 18 месяцам тюремного заключения. 60-летний британец страдает от шизофрении и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изготовление взрывчатки. Поттер отправил «ядовитое» письмо на имя Мэй в 2017 году, однако работники почты вскрыли его, так как конверт показался им подозрительным. Отправитель утверждал, что внутри находится порошок, содержащий споры сибирской язвы, однако экспертиза этого не подтвердила.