В канцелярии нескольких министерств правительства бельгийского региона Валлония поступили анонимные письма с подозрительным белым порошком.
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Как писал NEWS.ru, гражданин Великобритании Винсент Поттер, отправивший письмо со спорами сибирской язвы премьер-министру страны Терезе Мэй, приговорён к 18 месяцам тюремного заключения. 60-летний британец страдает от шизофрении и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изготовление взрывчатки. Поттер отправил «ядовитое» письмо на имя Мэй в 2017 году, однако работники почты вскрыли его, так как конверт показался им подозрительным. Отправитель утверждал, что внутри находится порошок, содержащий споры сибирской язвы, однако экспертиза этого не подтвердила.
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