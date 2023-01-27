В Австралии потеряли радиоактивную капсулу

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В Австралии во время транспортировки из Ньюмена на склад в городе Перт была утеряна радиоактивная капсула, сообщает Telegram-канал KP.RU. Из-за расстояния между городами, область поиска капсулы составляет 1400 квадратных километров. По данным издания, капсула с радиоактивным веществом была потеряна еще 10 января.

Местные власти призвали людей «держаться подальше от капсулы» из-за ее радиоактивных свойств — воздействие содержащегося в ней вещества может спровоцировать лучевую болезнь. Также власти призвали всех водителей, которые проезжали по Великому северному шоссе между Ньюманом и Пертом с 10 января, проверить свои шины на случай, если в них застряла капсула. При этом ее размер невелик — диаметр капсулы составляет 6 мм, а высота — 8 мм, уточнил Telegram-канал.

24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на фоне возможных ядерных провокаций со стороны Украины. Ведомство также представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве утверждают, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы» и эти работы находятся на завершающей стадии.