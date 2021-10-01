В Армении заявили о готовности Пашиняна встретиться с Алиевым

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян может встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время, если Баку «действительно готов» к этому. Об этом он сказал в интервью общественному телевидению Армении. Ранее глава армянского кабмина выражал готовность возобновить переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Наша готовность была и раньше. Если действительно есть готовность со стороны Алиева, мы надеемся, что в рамках Минской группы ОБСЕ обсуждения пройдут, встреча может состояться в ближайшее время, — сказал Григорян.

По его словам, армянская сторона также выражает готовность начать процесс демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве России.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов возобновить полноценный переговорный процесс по Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он также отметил важность недавней встречи с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

Ранее Пашинян заявил о готовности к восстановлению мирного переговорного процесса с Азербайджаном, в этом Ереван заручился поддержкой российской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.