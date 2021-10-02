В Армении подтвердили задержание замначальника Генштаба

Служба национальной безопасности Армении подтвердила информацию о задержании заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Степана Галстяна, сообщается на сайте ведомства. Это произошло в рамках дела о злоупотреблениях и хищениях при поставках оружия.

В рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС задержан заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Армении Степан Галстян, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что на настоящий момент подано ходатайство об аресте обвиняемого.

Степан Галстян mil.am

Ранее данная информация появилась в СМИ. Армянский суд общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш также принял решение об аресте бывшего министра обороны страны Давида Тонояна. Он проведёт в заключении два месяца.

30 сентября Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил Тонояна в хищении денежных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, он украл порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн).

Экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999 и ​2000 годах занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.