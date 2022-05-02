В Армении освободили задержанных в ходе протестов депутатов

Задержание участника акции протеста оппозиции в центре Еревана / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Задержанные в ходе акций протеста в Ереване депутаты освобождены, однако многие активисты ещё остаются в полиции, заявил глава оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян. По его словам, сотрудники правоохранительных органов необоснованно применяли к ним грубую силу, передаёт Sputnik Армения.

Парламентарий принёс извинения жителям Еревана и водителям за те неудобства, которые доставляют им пикеты на улицах. Он пояснил, что протесты «необходимы для предотвращения угрозы Армении, которую для неё представляют действующие власти».

2 мая в столице Армении задержаны 244 участника протестных акций за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт ТАСС со ссылкой на местную полицию. Обстановка в городе относительно спокойная, очередной митинг оппозиции должен состояться через несколько часов.

Сторонники оппозиции собрались на площади Франции в Ереване 1 мая для проведения бессрочной забастовки. Организаторы акции подчёркивали, что все действия будут в рамках закона, и призывали граждан не поддаваться провокациям. 2 мая протестующие начали перекрывать центральные улицы армянской столицы, препятствуя движению транспорта. Позднее полиция сообщила о разблокировке всех перекрёстков и задержании 125 участников протестов.