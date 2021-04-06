«Узурпация власти»: депутат Рады назвал цель Зеленского

https://static.news.ru/photo/4ed52f26-972f-11eb-8e7b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Конечная цель политики президента Украины Владимира Зеленского заключается в узурпации власти в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По его словам, последние действия главы государства по запрету партий и телеканалов направлены именно на это.

Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией, — подчеркнул депутат в эфире телеканала «Первый независимый».

Кузьмин отметил, что запрет оппозиционных телеканалов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями являются наступлением на права украинцев. Так на Украине хотят уничтожить свободы на выражение взглядов.

Депутат предупредил, что его партия будет «призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть».

Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждённые Владимиром Зеленским санкции против граждан Украины раскритиковал спикер Верховной рады, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он убеждён, что применение санкций обосновано только в отношении граждан других государств, до которых не может дотянуться национальное правосудие.