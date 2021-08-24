«Ужасный провал»: польский генерал оценил эвакуацию США из Афганистана

Бывший командующий подразделением спецназа GROM польский генерал Роман Полько заявил, что при выводе войск из Афганистана американцы совершили все ошибки, какие только могут быть в таком деле. В интервью газете wPolityce офицер отметил, что сейчас американцы устраняют последствия операции, ставшей большой катастрофой.

Были нарушены основные принципы военного искусства, гласящие, что сначала нужно спасать гражданских, потом вывозить то, что можно вывезти, и уничтожать всё остальное, чтобы оно не попало в руки врага, а потом уже выводить силы, защитив пути отхода, то есть такие стратегические объекты, как аэродромы и ведущие к ним дороги. Ничего из этого, по сути, не сделали, — подчеркнул генерал.

По его мнению, спецслужбы США также провалили задачу по проверке людей, которым передавалась современная техника и вооружение. На вооружение армии Афганистана Пентагон потратил миллиарды долларов, но не учёл урок Ирака, где оружие также «передали не тем людям».

Кроме того, Полько считает ужасным провалом, который можно было предвидеть, то обстоятельство, что афганская армия просто рассыпалась, когда её внезапно лишили поддержки союзников.

Ранее стало известно, что Россия готова к эвакуации граждан из Афганистана. Для этого используют четыре военно-транспортных самолёта, эвакуируют более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Самолёты подготовлены и находятся на аэродроме в Ульяновске.