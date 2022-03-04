Утка по-пекински: Китай греет руки на конфликте между Россией и Украиной

В вооружённом конфликте между Россией и Украиной, который тянется уже неделю, незримо присутствует третья сторона, имеющая серьёзное влияние и на Москву, и на Киев. Это Китай, который в дипломатическом смысле является своеобразной «огромной Швейцарией»: Пекин всегда занимает уклончиво-пацифистскую позицию, никогда прямо не занимая ничью сторону, если речь не идёт о собственных интересах «Срединного государства». Однако, как явствует из изредка утекающей секретной информации, Китай использует свой вес в мире по полной, стремясь получить выгоду даже из конфликтов, происходящих между третьими странами.

Сведения, полученные внешнеполитическими разведками пяти англосаксонских стран (США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия), известных как Five Eyes («Пять глаз»), говорят о том, что в Пекине были хорошо осведомлены о планах Кремля провести демилитаризацию и денацификацию Украины задолго до начала российской специальной военной операции 24 февраля.

Секретный документ обнаружила газета The New York Times. По её данным, китайская разведка заранее знала буквально с точностью до дня первоначальный час «Ч», и высшее руководство КНР было очень опечалено тем, что дата начала российской военной операции на Украине приходится на дни, когда в Пекине проводились зимние Олимпийские игры (завершились 20 февраля). Это вызывало у китайских руководителей неприятные аналогии с летней Олимпиадой 2008 года, в день начала которой, 8 августа, Грузия нарушила олимпийское перемирие и начала собственную военную операцию по восстановлению контроля над Южной Осетией (на тот момент не признанной Россией как независимое государство).

Сидя на Китайской стене

О том, что в Пекине так или иначе осведомлены о планах Москвы, было, предположительно, аккуратно, с соблюдением всех китайских церемоний сообщено президенту РФ Владимиру Путину в ходе его встречи с Си Цзиньпином 4 февраля. По итогам тех переговоров стороны опубликовали огромное (5000 слов) совместное коммюнике, в котором заверили мир и друг друга в том, что их «безграничному» стратегическому партнёрству ничего не угрожает и обе страны в равной мере готовы перестраивать существующую систему международных отношений под своё понимание того, какой она должна быть.

Президент России Владимир Путин c председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Информация, на которую ссылается The New York Times (а позднее и CNN), однако, не содержит каких-либо прямых цитат, которые подтверждали бы, что Си напрямую рекомендовал Путину во время их 38-й по счёту встречи повременить с вводом войск на Украину. Посольство КНР в Вашингтоне уже прокомментировало эти публикации, назвав их «попыткой испачкать Китай грязью».

Этот комментарий примечателен сам по себе, поскольку подразумевает, что Пекин не желает, чтобы кто-либо подозревал его в соучастии в принятии «стратегическим партнёром» решения о военной операции.

Традиционную для Китая политику «сидения на стене, наблюдая за дерущимися тиграми» (как это сформулировал ещё Мао Цзэдун), не смогли поколебать даже усилия США. Ещё в ноябре 2021 года администрация Джо Байдена зондировала Пекин, предлагая китайцам повлиять на своего «стратегического партнёра», отговорив того от возможных силовых действий в отношении Украины.

По мнению аналитиков «Пяти глаз», в НАТО хорошо понимали, что в случае введения западных санкций против России у Москвы останется единственная «форточка» во внешний мир — через Китай. К примеру, страны подписали 30-летний контракт на поставки российского газа в КНР всего за сутки до начала боевых действий на Украине. Также Китай снял протекционистские ограничения на импорт российского зерна.

По секрету всему свету

Именно поэтому, считают авторы доклада, Путин вынужден относиться к пожеланиям Пекина с максимальной восприимчивостью и уметь читать китайские высказывания между строк (учитывая, что китайцы никогда ничего не декларируют прямым текстом). И именно по той же причине США так усиленно обрабатывали представителей КНР в последние месяцы.

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В декабре 2021 года ЦРУ пошло на беспрецедентный шаг — оно, предположительно, предоставило своему главному геополитическому оппоненту разведывательную информацию о подготовке России к демилитаризации Украины. Китай немедленно «слил» этот факт российским союзникам, представив инициативу ЦРУ как «попытку вбить клин между Пекином и Москвой».

Американцы добились лишь того, что китайские представители вплоть до 23 февраля 2022 года неоднократно отвечали, что «у страха глаза велики» и что планы России вторгнуться на Украину существуют только в воображении американских политиков и военных, а так же в утках западных СМИ.

Тем самым Пекин, по сути, вводил американцев в состояние относительной расслабленности, не давая Западу заранее подготовить и согласовать единую политику на случай такого развития событий. Когда оно стало fait accompli, западные столицы оказались застигнутыми врасплох, что дало Кремлю пусть короткое, но всё же время относительной свободы рук.

11 февраля советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия вторгнется на Украину «ещё до окончания Олимпиады в Пекине». Салливан тогда называл в качестве дня че 16 февраля.

Когда этот день прошёл, а российские войска оставались на своих позициях, весь мир облегчённо выдохнул, и казалось, что утверждения Пекина об американских страхах были справедливыми. Сторонники же теории, что в российско-китайском альянсе именно Пекин играет роль первой скрипки, увидели в этом доказательство своей правоты.

И вашим, и нашим

Примечательно, что и после 24 февраля официальный Пекин продолжает занимать позицию « сидя на стене » (которую иначе можно описать выражением «и вашим, и нашим»). В Пекине отказывается называть происходящее словом «вторжение», критикуют введённые Западом санкции (при том, что китайские банки по факту их соблюдают).

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но в то же самое время в Пекине выражают «соболезнования» по поводу происходящего, заявляют о «крайней обеспокоенности жертвами среди мирного населения», подтверждают «приверженность суверенитету и территориальной целостности» Украины, изъявляют готовность выступить посредником между Москвой и Киевом для разрешения их противоречий в ответ на соответствующий запрос главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Аналитики связывают двусмысленность китайской позиции (Китай воздержался при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей действия России) не в последнюю очередь с тем, что Пекин использует российско-украинский конфликт для «тестирования in vitro» реакции НАТО. У Китая имеется проблема в лице Тайваня, и руководству КНР крайне необходимо понять, вмешаются ли США, в случае если НОАК решит повторить российский сценарий на этом острове, или Запад тоже ограничится войной слов и экономическими санкциями. Специальная военная операция России на Украине представляет поэтому идеальный «тест-драйв» для возможных китайских акций по воссоединению Тайваня с исторической родиной.

Сны о чём-то большем

В Пекине следят за ходом российской операции на Украине, возможно, даже пристальнее, чем в западных столицах, сказал NEWS.ru китаист Леонид Крутаков.

В Китае рассматривают этот конфликт не столько как выяснение отношений между Москвой и Киевом, а скорее как частный случай глобального противостояния между Востоком и Западом. От того, кто окажется победителем в данном конфликте, будет зависеть конструкция мирового порядка на десятилетия вперёд. Леонид Крутаков доцент Финансового университета при правительстве РФ доцент Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, судьба 40 миллионов украинцев беспокоит Китай столь же мало, как беспокоит она и западное сообщество, и заявления о солидарности с украинским народом — лицемерие в обоих случаях.

В Пекине сейчас прикидывают, можно ли будет примерить сценарий и последствия российско-украинского противостояния на любые другие спорные ситуации в любых других частях мира, будь то Тайвань, Южно-Китайское море, граница с Индией и так далее. Поэтому можно быть уверенным, что в Пекине изучат уроки текущего конфликта с максимальной тщательностью, — прогнозирует он.

На момент начала специальной военной операции на Украине находились порядка 6000 граждан КНР. Власти Китая все эти дни принимают меры по эвакуации соотечественников из этой страны.