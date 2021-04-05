Ушёл из жизни «идейный вдохновитель» евро Роберт Манделл

https://static.news.ru/photo/b2fc7a3e-96be-11eb-ad47-96000091f725_660.jpg Роберт Манделл/Robert Mundell Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский учёный Роберт Манделл ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Лауреат Нобелевской премии 1999 года скончался в клинике в итальянской Тоскане после продолжительной болезни. В регионе он жил последние 30 лет.

Почившего считали «идейным вдохновителем» валюты евро. В начале 60-х он стал соавтором теории оптимальных валютных зон — областей, где можно достичь общую цель монетарной политики несколькими территориями, сводя к минимуму затраты или потери, передаёт портал Adnkronos.

Манделл читал лекции во многих университетах, но большую часть карьеры отдал Колумбийскому в Нью-Йорке. В 70-х работал в финансовом комитете Экономического и валютного союза (прообраз современного Евросоюза). В 1999-м ему вручили Нобелевскую премию «За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон». Исследования Манделла легли в основу для введения евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный боксёрский комментатор и эксперт Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. По предварительным данным, 9 марта журналист перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные.

Гендлин был мастером спорта по боксу, провёл 51 бой по любителям, выиграл 50 и потерпел одно поражение. После завершения спортивной карьеры работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске, был генеральным менеджером Союза боксёров РФ.