USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что президент России Владимир Путин игнорирует попытки Вашингтона на фоне происходящего на Украине оказать всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на Москву. Она отметила, что это не является поводом для отказа от дальнейших действий по оказанию давления на российское руководство. Глава USAID напомнила, что именно поддержка в военной сфере позволила Украине «наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно», пишет РИА Новости.

Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину всё равно, — рассказала Пауэр.

Она также не согласилась с утверждениями журналистов о том, что у США не осталось рычагов давления на Кремль.

В марте на фоне российской спецоперации USAID запустила новую программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы. На её поддержку выделили $35 млн, программу будут разрабатывать в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии. В частности, американские специалисты намерены повысить конкурентоспособность и финансовую независимость стран-участниц.