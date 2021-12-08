Уроженка СССР осталась без должности в минфине США из-за своих корней

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Кандидат на должность регулятора банков в министерстве финансов США уроженка СССР Сауле Омарова приняла решение отказаться от назначения из-за противодействия со стороны членов сената. Известно, что Омарова не набирала достаточного числа голосов. Пресс-релиз появился на сайте Белого дома.

Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать её кандидатуру на должность главы управления валютного контроля, - написал президент США Джо Байден в опубликованном документе.

Омарова подверглась критике из-за своего происхождения. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что не ещё не знает, как следует называть кандидата – профессором или «товарищем».

Ранее стало известно, что США и Украина единственные выступили против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Об этом свидетельствуют результаты голосования, прошедшего в пятницу, 12 ноября.

За принятие резолюции выступила 121 страна, воздержались 53, в том числе Германия, Франция, Бельгия, Грузия, страны Балтии. В результате большинством голосов резолюция была принята.