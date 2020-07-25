Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма

https://static.news.ru/photo/173d27e8-cf30-11ea-a1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Davenport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый ураган сезона в Атлантическом океане «Ханна» ослаб до тропического шторма. Несмотря на это, угроза сильных ливней сохраняется, они могут привести к наводнениям и выходу рек из берегов, предупреждают синоптики.

«Ханна» ослаб до тропического шторма над южным Техасом, — говорится в сообщении Национального центра по предупреждению об ураганах США (NHC) в Twitter.

По данным метеорологов, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч. Ураган движется со скоростью 14,4 км/ч. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.

Here are the 4 AM CDT Key Messages for Tropical Storm Hanna. For more info, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/nyihrWW4I3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 26, 2020

Как писал NEWS.ru, ураган «Ханна» достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч. Он оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи, в 20 километрах к северу от порта Мэнсфилд. Этот район считается наименее заселённым в штате. Данных о жертвах и разрушениях пока нет, но пользователи соцсетей публикуют фотографии подтоплений.