Мир

Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма

13:55, 26 июля 2020
Фото: John Davenport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый ураган сезона в Атлантическом океане «Ханна» ослаб до тропического шторма. Несмотря на это, угроза сильных ливней сохраняется, они могут привести к наводнениям и выходу рек из берегов, предупреждают синоптики.

«Ханна» ослаб до тропического шторма над южным Техасом, — говорится в сообщении Национального центра по предупреждению об ураганах США (NHC) в Twitter.

По данным метеорологов, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч. Ураган движется со скоростью 14,4 км/ч. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.

Как писал NEWS.ru, ураган «Ханна» достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч. Он оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи, в 20 километрах к северу от порта Мэнсфилд. Этот район считается наименее заселённым в штате. Данных о жертвах и разрушениях пока нет, но пользователи соцсетей публикуют фотографии подтоплений.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях