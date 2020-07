Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма

По данным метеорологов, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч. Ураган движется со скоростью 14,4 км/ч. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.

Here are the 4 AM CDT Key Messages for Tropical Storm Hanna. For more info, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/nyihrWW4I3