По указу Владимира Путина упразднён аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Танзании. Его функции возлагаются на военного и военно-воздушного атташе при посольстве РФ в Уганде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такая реорганизация связана с совершенствованием структуры аппаратов военных атташе при посольствах страны в иностранных государствах, согласно указу.
Ранее NEWS.ru писал, что посольство России в Испании с иронией ответило на статью газеты El Pais о посещавших Каталонию «шпионах» из РФ.
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