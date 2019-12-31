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Персонал Sputnik Estonia вынужден прекратить работу из-за поступивших от эстонских властей угроз уголовного преследования по статье, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Трудовые отношения редакции и работников заканчиваются 1 января, сообщается в официальном заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Персонал Sputnik Estonia вынужден прекратить работу из-за поступивших от эстонских властей угроз уголовного преследования по статье, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Трудовые отношения редакции и работников заканчиваются 1...