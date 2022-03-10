Упавший в Хорватии беспилотник прибыл из воздушного пространства Венгрии

Беспилотник, потерпевший крушение в Загребе, прибыл из воздушного пространства Венгрии, сообщает государственное информационное агентство Хорватии Hina. По последним данным, в настоящее время происходит расследование со стороны уголовной и военной полиции страны, пишет ТАСС.

В районе Яруна в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии. В настоящее время идет расследование при сотрудничестве уголовной и военной полиции, — сказано в сообщении .

Ранее в хорватском Загребе с неба упал неизвестный объект. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются. В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж» (ОКБ им. Туполева), который находится на вооружении ВС Украины. В хорватском правительстве подтвердили эту информацию.

Специалисты на месте осмотра сообщили о воронке, а также о найденных двух парашютах, район падения неизвестного объекта оцеплен. Сообщается, что в результате инцидента несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.