https://static.news.ru/photo/b03c17d8-c153-11e9-b86a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. В качестве примера он назвал ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова.

Одно из ведущих предприятий страны может быть ликвидировано из-за некоторых решений Минобороны, написал Мураев на своей странице в Facebook .

По словам политика, КБ, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники, практически оставили без заказов. Нет денег и на разработку перспективных образцов вооружений. Однако существует угроза многомиллионного штрафа. Так предприятие может быть наказано за невыполненные контракты.

Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал, — отметил Мураев.

Он добавил, что власти страны в последние годы закупают импортные аналоги украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники. Это является убийством производства, заявил экс-нардеп.

Ранее News.ru сообщал, что команда главы государства Владимира Зеленского готовится к «продаже Украины». Об этом сказал секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Политик подчеркнул, что команда Зеленского стремится подать зарубежным инвесторам сигналы о скрытых возможностях страны, после чего деньги «придут сами».