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Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

02:06, 18 сентября 2021
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика Фото: pri.org
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Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает национальный государственный телеканал TV1 со ссылкой на канцелярию главы государства.

Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, — сообщил телеканал.

Причины смерти не сообщаются.

Бутефлика руководил Алжиром в течение 20 лет, с 1999 по 2019 год. Он три раза одерживал победу на выборах главы государства. За годы правления ему удалось остановить вооружённое противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

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