Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает национальный государственный телеканал TV1 со ссылкой на канцелярию главы государства.
Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, — сообщил телеканал.
Причины смерти не сообщаются.
Бутефлика руководил Алжиром в течение 20 лет, с 1999 по 2019 год. Он три раза одерживал победу на выборах главы государства. За годы правления ему удалось остановить вооружённое противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.