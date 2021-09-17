Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Фото: pri.org

На Украине с 18 сентября начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Ей предстоит решить, получит ли Киев очередной транш кредита в размере $750 млн. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине рассчитывали получить эти средства ещё летом, однако тогда властям не удалось выполнить оговорённые условия. Теперь же руководство страны надеется, что деньги поступят до конца ноября или в начале...