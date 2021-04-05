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Украину назвали ценным партнёром НАТО

16:08, 05 апреля 2021 16
Фото: LANDCMD/twitter.com

Украина стала первой страной, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО, а потому она является ценным партнёром Альянса. Об этом говорится в Twitter Объединённого командования сухопутных войск НАТО (LANDCOM).

Сообщение опубликовано на украинском языке и продублировано на английском.

Украина является ценным партнёром Альянса как один из шести наших партнёров расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер, — отмечается в нём.

Сообщение сопровождается четырьмя фото с украинскими военными на совместных учениях ВСУ и НАТО.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Украины Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО, а также поблагодарил страны Альянса за оказываемую поддержку. Министр выразил уверенность, что статус полноправного члена НАТО откроет для Украины перспективы для сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом для реализации своих национальных интересов.

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