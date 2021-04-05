Украину назвали ценным партнёром НАТО

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Дубайская полиция завела уголовное дело на девушек, которые снимались голыми на балконе одного из отелей. Нарушительницам, среди которых восемь россиянок, может грозить тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).

Силовики обвиняют девушек по статье о непристойных действиях (статья 361 местного уголовного кодекса), говорится на сайте полиции. При этом правоохранительные органы не сообщили подробностей о произошедшем. Накануне полиция Дубая арестовала...