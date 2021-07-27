Украинский спортсмен разоблачил ложь Киева, переехав в Крым

Украинский спортсмен Максим Шихалиев, переехавший из Киева в Крым, остался поражён ложью киевский властей. Об обмане атлет рассказал на своём YouTube-канале.

Спортсмен заявил о благотворном развитии региона, что напрочь опровергают власти Украины, и добавил, что именно воссоединение полуострова с Россией способствовало этому.

Нам обещали, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну, как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается, — рассказал Шихалиев.

Атлет подчеркнул, что за семь лет вместе с Россией Крым сделал куда больший экономический скачок, чем вся Украина, включая Киев.

На днях Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России против Украины по событиям 2014 года. Позже стало известно, что суд не стал назначать обеспечительные меры по вопросу водной блокады Крыма, а также по поводу ущемления прав национальных меньшинств.

Ранее посольство России в Японии в своём Facebook отреагировало на изображение Крыма в составе Украины на сайте Олимпийских игр. Там заявили, что полуостров является неотъемлемой частью РФ.