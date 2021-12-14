Украинский референдум по Донбассу может спасти власть, но подорвать страну

Не успел президент Владимир Зеленский заявить о возможном проведении референдума по Донбассу, как другие украинские официальные лица стали дополнять эту инициативу своими предложениями. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинские граждане смогут проголосовать на этом референдуме только на территории, подконтрольной Киеву. В самопровозглашённых ДНР и ЛНР слова спикера восприняли как очередное доказательство тому, что украинское руководство не намерено считаться с жителями этих регионов. Для чего Киеву понадобились столь противоречивые инициативы?

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявлению Зеленского о референдуме не придали особого значения. Собеседники NEWS.ru в Донецке и Луганске лишь напомнили, что «их референдумы» прошли ещё 11 мая 2014 года. 89,07% из проголосовавших в ДНР и 96,2% — в ЛНР поддержали «государственную самостоятельность» своих образований. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного собрания ДНР Елена Шишкина высказала мнение, что Киев, поднимая вопрос о новом референдуме, придерживается своего понимания Минских соглашений.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного собрания ДНР Елена Шишкина Сергей Аверин/РИА Новости

Выдумана очередная вариация выполнения соглашений — референдум. Напомню, что с 2014 года Украина лишила избирательного права жителей юго-востока страны, нарушив свою Конституцию. Вообще до референдума дело не дойдёт. Эти заявления — манипуляции Киева. Но даже если голосование состоится, то правовую силу иметь не будет, поскольку жители наших республик в нём не примут участия, — заявила NEWS.ru депутат.

По её мнению, Зеленский не в силах проводить долгосрочную и выверенную политику, тем более в отношении Донбасса. Он действует ситуационно, лавируя между многочисленными центрами силы: с одной стороны, он дал Западу обязательства выполнять Минские соглашения, прекратить агрессию, с другой стороны, на него давят многочисленные националистические движения внутри страны. Видимо, он поставил перед собой задачу: во что бы то ни стало удержаться во власти. Поэтому даже разговоры о референдуме можно считать его уловкой, чтобы отсрочить катастрофу для себя.

Член политсовета украинской партии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко в беседе с NEWS.ru, напротив, уточнил, что территориальные вопросы, согласно Конституции страны, к коим относится и ситуация в Донбассе, допустимо решать только посредством референдума. Получается, что у Зеленского нет другого законного варианта решения проблемы.

Согласно украинской Конституции, все вопросы, связанные с установлением конституционного строя, его изменением — это компетенция исключительно украинского народа. Статья 73 Конституции гласит, что вопросы территории Украины решаются только на всеукраинском референдуме. Президент, Рада, когда принимают такие решения самостоятельно, узурпируют власть, а это уже уголовная статья. Но дочитают ли многие граждане нашей страны Конституцию до 73 статьи? Но многие услышали другое мнение — Порошенко — о том, что нельзя проводить референдум [по Донбассу]. Его мнение слышат, потому что он хозяин медиаимперии, — рассказал собеседник. Александр Семченко украинский политик украинский политик

Alexander Rekun/Global Look Press

У жителей юго-востока Украины, с которыми удалось поговорить NEWS.ru, есть и другое мнение. Не исключено, что украинские власти задумали посредством «донбасского» референдума юридически обосновать свои военные планы в отношении юго-востока. «Нужные» результаты голосования Киев может использовать как аргумент для наведения «конституционного порядка» силовым путём. Елена Шишкина, развивая эту мысль, напомнила, что социально-экономическое положение на Украине остаётся критическим.

Социальное напряжение, политические распри довели общество до кипения, если этот пар не выйдет во время военных действий, нынешнюю власть Украины разорвёт изнутри, народ поднимется — Зеленский не досидит до окончания своего срока, — полагает собеседница NEWS.ru. Елена Шишкина депутат Народного собрания ДНР депутат Народного собрания ДНР

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук своим заявлением о невозможности участия жителей ДНР и ЛНР в референдуме, как создаётся впечатление, только ещё больше настроил их против Киева. Своё мнение он обосновал на брифинге в понедельник тем, что «структурные подразделения, которые будут проводить всеукраинский референдум, могут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина».

Член политсовета партии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко в разговоре с NEWS.ru отметил, что спикер Рады идёт на прямое нарушение Конституции.

Сергей Аверин/РИА Новости

Выборы на территории страны [или её части] могут быть отменены только в условиях военного положения. В нашей стране за восемь последних лет не было военного положения. Если жителей Донбасса не допускают до выборов — это нарушение Конституции. Невозможность создания «соответствующих структурных подразделений» в Донбассе — это не проблема людей, которые там живут. Если выборы не проводятся — это преступление власти. Заявление Стефанчука можно квалифицировать как покушение на конституционный строй Украины, — отметил украинский политик.

Скорее всего, спикер Стефанчук не учёл ошибки прошлых подобных конфликтов на постсоветской территории, когда, например, власти Грузии пытались вернуть не население Абхазии и Южной Осетии, а только их территории. Вооружённое нападение на Цхинвал в августе 2008 года осетины расценили именно так: со своим народом власти не воюют, значит, Тбилиси посчитал их чужими людьми.

Жители юго-востока Украины и без того обвиняют Киев в грубом нарушении своих прав: транспортной блокаде, ежедневных обстрелах, отсутствии пенсий. Если Киев откажет жителям Донбасса в избирательном праве, он убедит и мировое сообщество, что считает их чужими. Тогда, по всей видимости, в этом убедятся все жители юго-востока, а не только сторонники независимости ДНР и ЛНР.